İzmir'de Kadınların Bakım Emeği Konuşulacak

05.03.2026 10:00  Güncelleme: 10:47
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir FİKİR Buluşmaları'nda, kadınların ev içi bakım emeği ve güvencesiz çalışma koşulları, kent yaşamı ekseninde ele alınacak. "Kentin görünmeyen ağları: Kadınların bakım emeği" oturumu, 12 Mart saat 19.00'da Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İzmir FİKİR Buluşmaları, "Kentin görünmeyen ağları: Kadınların bakım emeği" başlığıyla yeni bir oturumla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen buluşmada, bakım emeğinin bireysel fedakarlık olarak görülmesinin yol açtığı eşitsizlikler ve bakımın kamusal sorumluluk olarak ele alınmasının yerel politika açısından imkanları tartışılacak.

Oturumda Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ve aktivist Çiğdem Çidamlı, ev içi bakım, çocuk ve yaşlı bakımı ile güvencesiz-kayıt dışı istihdam hattında, kadınların kenti nasıl "taşıdığı"na odaklanacak. Buluşmada ayrıca, yerel yönetimlerin bakım politikalarında kullanabileceği araçlar; kamusal hizmetler, destek mekanizmaları ve katılımcı politika üretimi perspektifiyle değerlendirilecek. Buluşmanın moderatörlüğünü FİKİR Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükyılmaz üstlenecek. Etkinlik, yurttaşların soru ve katkılarıyla katılımcı bir formatta yürütülecek.

