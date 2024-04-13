İzmir\'de kamyonetinde silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 10 Nisan'da Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette Mehmet A'yı yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber verdi.
Ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Mehmet A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler R.K. (35) ve G.U (45) yakalandı.
İfadesine başvurulan Mehmet A'nın eşi A.A. da polise verdiği ifade sonrası gözaltına alındı.
A.A'nın ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U ile anlaştığını söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K. ve G.U. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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