İzmir\'de kargo firmasına operasyon: 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisine üzerine çalışma başlattı.
Bornova ilçesindeki bir kargo firmasını takibe alan ekipler, belirtilen iş yerinde önlem aldı. Bir şüphelinin otomobille gelip sentetik eczaların bulunduğu koliyi alması üzerine polis, zanlıyı yakaladı.
Kolilerde 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
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