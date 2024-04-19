İzmir\'de kargo firmasına operasyon: 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi

TRAC Balıkesir Şubesi Dünya Amatör Telsizcilik Gününü Kutladı

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi, Dünya Amatör Telsizcilik Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin kuruluş günü olan 18 Nisan, dünya genelinde amatör telsizcilik kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Amatör telsizciliğin iletişim gücünü bireylere veren önemli bir hobi olduğunu belirten TRAC Balıkesir Şubesi Dernek Başkan Yardımcısı Soner Targut, önümüzdeki yıl Amatör Telsizcilerin 100. yılını kutlayacaklarını ve daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.