İzmir\'de Kargo Firmasında 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 1 Kişi Yakalandı

İzmir'de bir kargo firmasında yapılan aramada, teneke ambalajlara saklanmış 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bir kargo firması aracılığıyla uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Kargo firmasında narkotik köpeği Mia ile yapılan aramada, teneke ambalajlara saklanmış 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.