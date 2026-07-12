İzmir'de Kayıp İsmail Ekin Bulundu

İzmir'de 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, İsmail Ekin'in (40) yakınları 5 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Ekin'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Urla ilçesine bağlı Zeytineli Mahallesi'nde 11 Temmuz'da balıkçılar, deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.
Yaklaşık 2-3 gün önce öldüğü değerlendirilen kişinin kayıp olarak aranan İsmail Ekin olduğu tespit edildi.
Ekin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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