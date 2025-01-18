İzmir'de Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Aylık 12 Bin Lira Olarak Belirlendi - Son Dakika
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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Aylık 12 Bin Lira Olarak Belirlendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan ocak ayı toplantısında, kentsel dönüşüm alanında hak sahiplerine 2025 yılı için aylık 12 bin lira kira yardımı yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Mecliste kentsel dönüşüm çalışmaları ve bu süreçteki gelişmeler de ele alındı.

18.01.2025 10:23  Güncelleme: 10:33
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ocak ayı olağan meclis toplantılarının son birleşimi yapıldı. Oturumda kentsel dönüşüm çalışmaları gündeme geldi. 2025 yılı için bütün dönüşüm alanlarında hak sahiplerine ödenecek kira bedelinin aylık 12 bin lira olması, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ocak ayı üçüncü birleşimi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde yapıldı. Oturumda kentsel dönüşüm çalışmaları gündeme geldi.

CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, kentsel dönüşüm konusunda AK Partili meclis üyelerinin inşaatların durduğu yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Yıldır: Durdurmadık, harekete geçtik

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir çalışmayı durdurmadığını ifade eden Levent Yıldır, "Yaptığımız hiçbir şey keyfi değil. Bir takım araştırmaların sonucunda, yaptığımız ortak değerlendirmelerin, ortak aklın bizi götürdüğü noktalar. Biz hiçbir çalışmayı durdurmadık. Hukukun gereğini yaptık. Temmuz 2023'te 'Bu inşaatları durdurun' diye bakanlığın yazısı var. Bir yıl sonra biz de geldiğimizde, konuyu inceledik, araştırdık. Gereğinin yapılmasının anlamlı bir iş olduğuna karar verdik. Yaptık. Keyfimizden inşaatları durdurmuş değiliz. Bu insanlar sokakta kalsın, başlarına ne gelirse gelsin, bunların da parası ziyan olsun diye düşünerek hareket etmiyoruz. Bir de bu 'durdurma' fiili arıtmanın 4. fazı için de kullanıldı. Biz neyi durdurduk? Tam tersine duran şeyi harekete geçirdik. Bizim tarafımızdan durdurulmadı. Bizim tarafımızdan harekete geçirildi. Gerçek budur" dedi.

Karabağlar eleştirisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Karabağlar'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Yıldır, şunları söyledi:

"Karabağlar'da 540 hektarda kimin sorununa derman oldunuz? 540 hektarda, 101 hektar boş alanın imara açılıp, orada birtakım yapıların yapılmasının dışında ki onların da hiçbir şekilde orada yaşayan insanlara en ufak yararı olmadı. 13 senedir sürüncemede olan bazı konular var. İnsan önce iğneyi kendine batıracak. Burada aynı şeyi pişirip pişirip söylemek ama hiçbir çözüm önerisinde bulunmamak marifet sayılıyor. Üçüncü kişilere tapu devri yapmak gibi bir durum yok. Kooperatif yürütmeyi durdurma ve ihtiyati tedbir davası açtı. Mahkeme de bizi Örnekköy'de haklı buldu. Burada bir sorun yok. Bu işleri kimin yapacağı muğlak değil. Bu işleri biz yapacağız. Meclis yapacak. Hep birlikte ortak akılla yapacağız."

Kira yardımı oy birliği ile meclisten geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumunda görüşülen kentsel dönüşüm kira yardımı da karara bağlandı. Karara göre kentsel dönüşüm alanlarında başlayan yapım etaplarında hak sahiplerine kira yardımı artırıldı. 2025 yılı için bütün dönüşüm alanlarında ödenecek kira bedelinin aylık 12 bin lira olmasına karar verildi. Gündem maddesi, meclisten oy birliği ile geçti.

İzmir\'de Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Aylık 12 Bin Lira Olarak Belirlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Aylık 12 Bin Lira Olarak Belirlendi - Son Dakika

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