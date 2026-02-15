İzbeton Soruşturmasında 23 Kişi Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika
İzbeton Soruşturmasında 23 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

15.02.2026 12:29  Güncelleme: 14:22
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON AŞ ile İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı ve 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin soruşturması kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde imzalanan sözleşmeye ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı.

Bilirkişi raporu doğrultusunda, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden emniyet ekiplerince 21'i gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
