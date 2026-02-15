İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin soruşturması kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde imzalanan sözleşmeye ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı.
Bilirkişi raporu doğrultusunda, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden emniyet ekiplerince 21'i gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › İzbeton Soruşturmasında 23 Kişi Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?