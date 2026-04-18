İzmir'de Kentsel Dönüşüm Süreci... Cemil Tugay: "İnsanların Akıllarını Karıştırmaya Çalışanlar, Tertemiz İşler Yapan Bizlere Kara Çalmaya Çalışıyor"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentsel dönüşüm nedeniyle vatandaşın mağdur olmaması için kira desteklerini 4 katına çıkarıldığını belirterek, "Hak sahipleri başımızın tacıdır. Ama maalesef insanların akıllarını karıştırmaya çalışan kişiler, tertemiz işler yapan bizlere kara çalmaya çalışıyor. İzmir de Türkiye de dezenformasyon baskısı altındadır" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın nisan ayı oturumu üçüncü birleşimi öncesi, Büyükşehir iştiraki İZBETON tarafından kent genelinde belirlenen yerlerde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda temsilci olduğunu iddia eden kişiler tarafından yapılan açıklamalara karşı uyarılarda bulunan Tugay, kentsel dönüşüm sürecindeki son durum hakkında bilgi verdi.

"Sayıştay ve müfettişlerin eleştirilerini dikkate aldık"



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Tugay, şunları söyledi:

"Bugün hala problemler devam ediyor gibi yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İşin gerçeği şu; geçen dönem bazı kentsel dönüşüm projeleri, İZBETON üzerinden yürütüldü. İZBETON'un kooperatiflerle anlaşması gibi bir durum oldu. Bununla ilgili olarak Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri tarafından incelemeler oldu. Kooperatifler ile sözleşmelerin sonlandırılması ve İZBETON tarafından bu sürecin yürütülmesi gerektiği bizlere bildirildi. Bunları dikkate almak zorunda kaldık ve sözleşmeleri sonlandırdık. Tapu sahipleri mağdur ve belediyemizin verdiği söz yerde kalmasın diye anlaşmalar gözden geçirildi. Kooperatif üzerinden yürüyen inşaatların devam etmediği görüldüğü için yapım işine İZBETON üzerinden devam etmeye karar verdik. Bu durumda sözleşmelerin askıya alınmasına karar verdik ve şantiyelerin teslim alınması süreci gerçekleşti. Zorlu ve sıkıntılı bir süreçti ama özellikle Sayıştay'ın, müfettişlerin eleştirilerini dikkate alarak bunu yapma zorunluluğumuz vardı.

"Vatandaş mağdur olmasın diye kira desteğini 4 katına çıkardık"



Gecikmiş olan bazı yapım işlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşmış olan vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 5 bin lira civarında olan kira desteğimizi 4 katına, 20 bin liraya çıkardık. Bakanlığın benzer durumlarda ödediği kira yardımı 5 bin lira civarında. Vatandaşımız mağdur olmasın diye usulüne uygun ikmal ihaleleri yapıldı. Bu ihalelere karşı açılan davalar, mahkemelerin bu ihaleleri onaylamasıyla hukuki olarak tamamen geçerlilik kazandı. Bu süreç içerisinde herhangi bir itilafın olmaması için geçmişte problemli görülen firmalarla yeniden bir yapım sözleşmesi yapılmadı. Bunlar yapıldıktan sonra hem hak sahipleri, hem kooperatif üyeleri belediyeye karşı tekrar güven sağladı ve yeniden sözleşmeleri imzalamaya başladık.

"Toplam 7 bin 650 bağımsız birim inşaat halindedir"



"Yakınlarda Örnekköy'de 6'ncı etap kentsel dönüşüm etabı da mevzuata uygun olarak ihale edildi. Burada 1300 konutluk 6'ncı etabın ihalesi de tamamlandı. Bugün itibariyle belediyemiz aracılığıyla 6 bin 350 bağımsız bölümün inşaatı devam ediyor. Toplam 7 bin 650 bağımsız birim inşaat halindedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen 16 yılda 1150 konut teslim etmişti. Biz bu yıl sadece Örnekköy'de ve Gaziemir'de 2 bin civarında konutu teslim edeceğiz. Çiğli Güzeltepe ve Konak Ballıkuyu'da uzun yıllar dönüşüm bekleyen alanlarla ilgili uygulamaya geçme aşamasındayız. Oldukça nitelikli bir kentsel dönüşüm çalışması yürüyor."

"İzmir de Türkiye de dezenformasyon baskısı altındadır"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentsel dönüşüm sürecine yönelik spekülasyonlara da şöyle yanıt verdi:

"Bu süreçte hak sahibi dahi olmayan birileri, ben platform temsilcisiyim diye çıkıp, 15 yıldır bekliyoruz gibi açıklamalar yapıyor. Halbuki inşaatlar o bölgede de Uzundere'de de son hızla devam ediyor. İnşaatların hızla ilerlediği bir süreçteyiz. Kendisi hak sahibi olmayan insanlar, kimin adına, ne amaçla yaptığını bilmediğimiz şekilde provokatör söylemler içerisindeler. Hak sahipleri başımızın tacıdır. Ama İzmirlileri bu insanlara kaşı uyarmak zorundayım. Maalesef bilgi kirliliği yapan, insanların akıllarını karıştırmaya çalışan, insanların konunun detaylarını bilmemesinden faydalanarak tertemiz işler yapan bizlere kara çalmaya çalışan insanlar var. Allah İzmir'i böyle kirli insanlardan korusun. İzmir de Türkiye de dezenformasyon baskısı altındadır. Buna karşı öncelikli olarak meclis üyeleri dikkatli olmalıdır. Söylenenin doğru olduğuna inanmadan önce araştırılmalıdır. Arkasında kimler var araştırılmalıdır. Bazı şeyler bilinçli olarak yapılıyor. Biz işimizi yapıyoruz, çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz."

