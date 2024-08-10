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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesinde şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen H.B. gözaltına alındı.

Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ile tasarlayarak öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. de yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.