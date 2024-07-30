İzmir'de kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki S.K, Y.A.B'nin (49) kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu.
Polis, Y.A.B'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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