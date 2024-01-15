İzmir\'de kız isteme tartışması pompalı tüfekli kavgaya dönüştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında kız isteme tartışması sonucu çıkan pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde iki aile arasında kız isteme tartışması sonrası kavga çıktı.

Tarafların sokakta birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi saçmalarla yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili yaşı küçük H.U'yu gözaltına alınan polis, diğer şüpheliyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.