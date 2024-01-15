İzmir\'de kız isteme tartışması pompalı tüfekli kavgaya dönüştü

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Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında kız isteme tartışması sonucu çıkan pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde iki aile arasında kız isteme tartışması sonrası kavga çıktı.
Tarafların sokakta birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi saçmalarla yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili yaşı küçük H.U'yu gözaltına alınan polis, diğer şüpheliyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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