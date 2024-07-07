İzmir'in Urla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde M.E. (41) ile Cem Hortum arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.E, av tüfeğiyle Hortum'a ateş etti. Şüpheli, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Cem Hortum'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde bekleyen M.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesinde, Hortum'un, tanıdığı olan kıza kötü davrandığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Öte yandan, M.E'nin "adam öldürme" suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?