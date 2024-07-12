İzmir'de Kolon Kanseri Sonrası Tek Seansta 3 Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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İzmir'de Kolon Kanseri Sonrası Tek Seansta 3 Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

İzmir'de kolon kanseri sonrası karaciğerinde ve bağırsağında tümör oluşan bir kişi, tek seansta yapılan 3 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Hastanın kolondaki tümörü çıkarıldıktan sonra karaciğerindeki metastazlar da başarılı bir şekilde yok edildi. Ameliyatın 9 saat sürdüğünü belirten uzmanlar, bu yöntemin uygulandığı en yüksek sayıdaki vaka olduğunu ifade etti.

12.07.2024 15:19
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İzmir'de kolon kanseri sonrası karaciğerinde ve bağırsağında tümör oluşan kişi, tek seansta yapılan 3 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Halil Kadınkız'a geçen yıl 4. evre kolon kanseri tanısı konuldu. Karaciğerinde metastaz saptanan Kadınkız'a kemoterapiye başlandı.

İlk olarak kolondaki tümörün çıkarıldığı hastada kemoterapiye yeniden başlandı. Karaciğerindeki tümörde büyüme saptanan Kadınkız için ameliyat kararı alındı.

Kolostominin kapatılması ve karaciğerindeki metastazların çıkarılması için tek seansta üç ameliyat yapılan hastanın gelişen fıtığı kapatıldı.

Ameliyatın 9 saat sürdüğünü aktaran Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mir Ali Purbager, hastadaki tüm metastazların yok edildiğini belirterek, "Hastamızın ameliyat sırasındaki tablosu farklı çıkınca bizim müdahale ettiğimiz lezyon sayısı 30 oldu ve bu yöntemin uygulandığı en yüksek sayıdaki vaka oldu. Ekip çalışmasıyla aynı seansta üç farklı tedaviyi gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kolon Kanseri Sonrası Tek Seansta 3 Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kolon Kanseri Sonrası Tek Seansta 3 Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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