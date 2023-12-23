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İzmir'de Konak Alt Geçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasında yol çalışması yapılacak - Son Dakika
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İzmir'de Konak Alt Geçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasında yol çalışması yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Konak Alt Geçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasında 24 Aralık Pazar günü saat 01.00'den itibaren 11 saat süreyle asfalt çalışması yapılacağı ve yolun tek taraflı trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Konak Tüneli'nden gelen araçlar Balçova istikametine yönlendirilecek.

İzmir\'de Konak Alt Geçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasında yol çalışması yapılacak
23.12.2023 - 22:37,
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Konak Alt Geçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasındaki kısımda bu gece yarısından itibaren 11 saat süreyle yol çalışması gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Konak Alt Geçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasındaki kısımda 24 Aralık Pazar günü saat 01.00'den itibaren 11 saat boyunca asfalt çalışması gerçekleştirileceği ve yolun tek taraflı trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan gelenlerin Konak Tüneli'ne yönlendirileceği, tünelden çıkışın da Balçova istikametine olacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de Konak Alt Geçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasında yol çalışması yapılacak - Son Dakika
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