İzmir\'de Korkunç Cinayet: Eda Kuş\'un Cenazesi Toprağa Verildi

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İZMİR'de, erkek arkadaşı Erdinç Ballıkaya'nın (34) hafif ticari aracında başından vurulan Eda Kuş'un (29) cenazesi toprağa verildi.

Olay, 7 Aralık günü Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç Ballıkaya, polis merkezine gidip, hafif ticari aracında kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cesedinin olduğunu söyledi. Ballıkaya gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Eda Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu.

Erdinç Ballıkaya'nın polisteki ifadesinde Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü. Buna karşın Eda Kuş'un yakınlarıysa Erdinç Ballıkaya'dan 1 ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erdinç Ballıkaya tutuklandı.

ARAÇLA SEYİR HALİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan Erdinç Ballıkaya ile Eda Kuş'un araçla gittikleri anlar, kentteki mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Erdinç Ballıkaya yönetimindeki beyaz renkli hafif ticari aracın, sağ kapısı açık bir şekilde ilerlediği görüldü.

Eda Kuş'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Bugün Buca ilçesindeki Darul Kuran Camii'nde kılınan namazın ardından Kuş'un cenazesi, Menderes ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Eda Kuş'un yakınları ve sevenleri katıldı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,