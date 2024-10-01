KAZA ANI KAMERADA
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin özel okulun demir bahçe kapısını kırıp içeri girdiği kaza anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 velinin, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulduğu görüldü. Kapalı olan demir bahçe kapısını kıran otomobilin çarptığı velilerle birlikte okulun bahçesine daldığı sırada çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Korkunç Kaza Anı - Son Dakika
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