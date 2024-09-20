İzmir'de Kule Vinç Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Kule Vinç Kazası Davası Devam Ediyor

İzmir\'de Kule Vinç Kazası Davası Devam Ediyor

İzmir'deki otel inşaatında kule vinç kazasında ölen işçilerin aileleri şikayetçi oldu.

20.09.2024 16:54
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İZMİR'deki otel inşaatında kule vincin devrilip 6 işçinin öldüğü, 3 işçinin de yaralandığı olaya ilişkin 1 firari ile 6 tutuksuz sanığın yargılandığı davada söz alan ölen işçilerden Ali Şükrü Duru'nun ailesinin avukatı, daha önce anlaştıkları sanıklardan, taahhütlerini yerine getirmediği için şikayetçi olduklarını söyledi. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İrfan Kasırga'nın avukatının müvekkilinin adli kontrolünün kaldırılmasını talebini reddedip duruşmayı erteledi.

Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'ndeki otel inşaatında, 30 Aralık 2022'de saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmalarında devrildi. Vincin arka ağırlığı, işçilerin kaldığı konteynerlerin üzerine düştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatlarını kaybetti; Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent yaralandı.Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi (34), şantiye şefi Muhammet Yolçi (30), iş güvenliği sorumlusu Fırat Kamil Aydın (39) ile vinç sahibi İrfan Kasırga (30) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. İlerleyen süreçte İrfan Kasırga ve Fırat Kamil Aydın tahliye edilirken, şüphelilerden Naci Özel ise tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı.İddianamede Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi, Fırat Kamil Aydın, İrfan Kasırga, firmanın ortağı Alim Emiroğlu (39), ölen işçilerin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Naci Özel (43) ve kule vinç firma sahibi Savaş Akkaya (43) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 07 Temmuz 2023 tarihinde görülen ilk duruşmada İrfan Kasırga tutuklandı, Naci Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 Kasım 2023'teki üçüncü duruşmada ise ölen işçilerden Ali Şükrü Duru'nun ailesi haricinde diğer mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Heyet, tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Emrullah Yolçi ve Muhammet Yolçi'nin yurt dışı çıkış tedbiriyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanığın kalmadığı davada, sanıkların yargılanmalarına bugün görülen 5'inci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Mahkeme başkanı duruşmada talepleri dinledi. Duruşmada söz alan müşteki Duru Ailesi'nin avukatı, sanıklarla anlaşma yaptıklarını ancak taahhütlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle şikayetçi olduklarını söyledi.Tutuksuz sanıklardan İrfan Kasırga'nın avukatı ise müvekkilinin adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Duruşma Savcısı, adli kontrolün devamını istedi. Mahkeme başkanı, adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kule Vinç Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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