İzmir\'de Kültür Varlığı Niteliğindeki 861 Madeni Paraya El Konuldu

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri kontrollerde, kültür varlığı niteliğindeki 861 madeni paraya el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Adnan Menderes Havalimanı'na gelen bir kişi, şüpheli görülerek mercek altına alındı. Şahsın çantasında yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine yolcu eşyasına ilişkin detaylı kontroller gerçekleştirildi. Kontrollerde kültür varlığı olduğu değerlendirilen madeni para cinsi eşya görüldü.

Söz konusu paralar, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerince incelenmek üzere mühürlenerek yolcu beraberi kaçak eşya ambarına alındı. İlgili birimlerce yapılan incelemede, kültür varlığı olduğu değerlendirilen ve yurt dışına çıkarılması yasak olan toplam 861 adet madeni para tespit edildi.

Olaya ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgi ve talimatlar doğrultusunda söz konusu eşyaya el konularak, şüpheli hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.