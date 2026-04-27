İzmir'de kuraklık tehlikesi sona erdi. 27 Nisan 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları güvenli seviyelerin üzerine çıktı. Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 54,15'e, Gördes Barajı'nda yüzde 41,52'ye yükseldi. Toplam kullanılabilir rezerv 153 milyon metreküpü aştı. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanımına devam edilmesi gerektiğini vurguluyor.