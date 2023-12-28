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İzmir'de Lise Öğrencisi Okul Arkadaşları Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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İzmir'de Lise Öğrencisi Okul Arkadaşları Tarafından Darbedildi

İzmir'de bir lisede çıkan tartışmada kıskançlık nedeniyle 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darbedildi. Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleriyle birlikte darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de Lise Öğrencisi Okul Arkadaşları Tarafından Darbedildi
28.12.2023 - 09:31,
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İZMİR'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul arkadaşları tarafından darbedildi; o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Polisiye, İzmir, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Lise Öğrencisi Okul Arkadaşları Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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