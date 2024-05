İzmir\'de lösemi tedavisi gören genç kıza sevgilisinden sürpriz evlilik teklifi

Güncel

İzmir'de lösemi tedavisi gören Nehir Yurtsever, tedavi gördüğü hastanedeki odasında erkek arkadaşı Emre Coşkun'un yaptığı evlilik teklifiyle heyecan yaşadı.

Buca ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Yurtsever'e, bacaklarında morlukların oluşması üzerine başvurduğu hastanede lösemi teşhisi kondu.

Yurtsever'in tedavisine 29 Nisan'da İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde başlandı. Bu süreçte Yurtsever'in refakatçiliğini de erkek arkadaşı Emre Coşkun (20) üstlendi.

İstanbul'da bir üniversitedeki eğitimini dondurarak İzmir'e gelen Coşkun, zor günlerinde yalnız bırakmadığı sevgilisine evlilik teklifinde bulunmaya karar verdi.

Sürpriz teklif organizasyonu için Yurtsever'in ailesine de haber veren Coşkun, hastane odasında dansa kaldırdığı sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Yurtsever'in "evet" yanıtı sonrası ailesi ve arkadaşları da hastane bahçesinde "Kalk Kız Evlencez" pankartı açtı.

"Her anı değerlendirmemiz gerekiyor"

Nehir Yurtsever, AA muhabirine, geçen yıl Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olduğunu, bu sene üniversite sınavlarına hazırlandığını söyledi.

Erkek arkadaşının son bir yıldır kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Yurtsever, "Buraya yatacağımı öğrendiğimde onunla kalmak istedim. Çünkü bana o şu an çok iyi geliyor. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Beni her koşulda seveceğini söylüyor, onu çok seviyorum. Yanınızda sizi çok seven bir insan olunca güçlü olduğunuzu hissediyorsunuz. 'O varsa beni hiçbir şey yıkamaz' diyorsunuz. Ben de şu an öyle hissediyorum." dedi.

Erkek arkadaşından evlilik teklifi beklemediğini, çok heyecanlandığını belirten Yurtsever, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bir anda diz çöktü ve evlenme teklifinde bulundu. Hiçbir şeyi ertelememe kararı aldık. Çünkü hayat çok kısa, her anı değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan çıktığımızda, ben iyileştiğim zaman her anı farkına vararak yaşayacağız. Ailem de pankart açtı, çok mutlu oldum. Tüm arkadaşlarım gelmiş. Benim için değerli bir şey, mutlu oldum. Motivasyonlar bu konuda önemli, böyle şeyler daha çok hayata bağlanmamı sağlıyor."

Emre Coşkun ise hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra ailesiyle Nehir Yurtsever'i ailesinden istemeye gideceklerini ifade etti.

Hastalığı birlikte aşacaklarını dile getiren Coşkun, "Hayatın kısa olduğunu fark ettim. Evlenmek istiyorduk, okulu bekliyorduk. Sonra fark ettim ki sadece bir saatimiz var bir şeyleri yaşamak için. Bir saat sonra bile ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Böyle durumlar varken neden bir şeyleri erteleyelim, neden sonraya bırakalım diye düşündüm. İsteğimi gerçekleştirdim. Dans ediyorduk. Diz çöktüm ve evlilik teklifinde bulundum." diye konuştu.

Nehir Yurtsever'in annesi Eylem Türkmen de evlilik teklifinin kızına moral verdiğini ifade ederek, "'Kalk kız evlencez' pankartı bir arkadaşımızın fikriydi. Olduğun yerde kalk, diren anlamında. Akşamdan pankart hazırladık. Kızıma moral oldu." diye konuştu.

İEÜ Medical Point Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Seçkin Çağırgan ise löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyerek, moral desteğinin zorlu geçen tedavi sürecinde önemini vurguladı.