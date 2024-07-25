İzmir'de Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı anma etkinliği düzenlendi

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İzmir'de Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Konak Belediyesi tarafından İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılını İsmet İnönü'nün doğduğu evde kutlamanın oldukça özel olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ulus devlet haline gelmesinin Lozan Barış Antlaşması sayesinde olduğunu vurgulayan Çınarlı Mutlu, "Bir ülkenin bağımsızlığıdır Lozan ve bunun için verilen mücadele çok kutsal. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bizler bağımsız bir ülkenin evladı olarak yaşıyorsak bunlar Lozan sayesinde. Bugün gerçekten Lozan bayramıdır." dedi.

Atatürk araştırmacısı, yazar Ahmet Gürel de Lozan Barış Antlaşması'nın tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

İsmet Paşa'nın Lozan'daki konuşmasında "Bütün uygar uluslar gibi özgürlük ve bağımsızlık istiyoruz" temasını işlediğini, "Ben Mondros'tan değil Mudanya'dan geldim" dediğini anlatan Gürel, şöyle konuştu:

"Lozan yazılmasaydı bugün burada yoktuk. Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nü ve petrol şirketlerini kuruyor. 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu, Montrö'nün alt yapısı olur ve Rusların boğazlarımızı geçmesi engellenir. Lozan sayesinde mübadele de gerçekleşiyor."

Etkinlik sonunda İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı sorumlusu Bahar Akdoğan, misafirlere İsmet İnönü hakkında bilgiler vererek anı evini gezdirdi.