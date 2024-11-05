İzmir\'de Mali Müşavirler Dijital Dönüşümü Ele Aldı

İzmir'de mali müşavirler, mesleklerinin dijital dönüşümü ve projelerini istişare toplantısında ele aldı.
İzmir Mali Müşavirler Meslektebirlik Derneğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.
Dernek başkanı Şerif Yıldız, toplantıda dijitalleşmenin muhasebe mesleğine kazandırdığı fırsatları anlattı.
Mesleki dayanışmanın önemini dile getiren Yıldız, meslek mensuplarının gelişimine katkıda bulunacak projeleri sürdüreceklerini ifade etti.
Toplantıda, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kurullarında görev alan üyeler projeleri ve mesleki çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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