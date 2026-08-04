Menderes Belediyesi operasyonunda 13 gözaltı… Ailelerin jandarma önündeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Menderes Belediyesi operasyonunda 13 gözaltı… Ailelerin jandarma önündeki bekleyişi sürüyor

Menderes Belediyesi operasyonunda 13 gözaltı… Ailelerin jandarma önündeki bekleyişi sürüyor
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısı, iki meclis üyesi ve eski yapı kontrol müdüründen oluşan 3 şüphelinin firari olduğu bildirildi.

(İZMİR) - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yakınlarının İzmir İl Jandarma Komutanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediyesi'nde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 13 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin ise firari olduğu bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetince hazırlanan rapor doğrultusunda yürütülen soruşturmada, belediye yöneticileri, çeşitli birimlerde görev yapan personel, belediye meclis üyeleri ile bazı sivil kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 16 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 06.00'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek, M.T. (Belediye Başkan Yardımcısı), İ.Y. (İmar ve Şehircilik Müdürü), D.P. (Plan ve Proje Müdürü), Ö.E. (Yapı Kontrol Müdürü), Y.U. (Plan ve Proje Müdür Vekili), E.P. (Belediye Meclis Üyesi), Ö.C.K. (İnşaat Teknisyeni), A.B.Y. (Mimar), H.Y. (Eski Yapı Kontrol Müdürü), İ.P. (Sivil vatandaş), M.P. (Sivil vatandaş) ve A.P. (Sivil vatandaş) 13 şüpheli gözaltına alınırken, Belediye Başkan Yardımcısı R.S., Belediye Meclis Üyesi F.H. ve eski Yapı Kontrol Müdürü S.D.'nin firari olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yakınları, İzmir İl Jandarma Komutanlığı önünde bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

İlkay Çiçek, Jandarma, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi operasyonunda 13 gözaltı… Ailelerin jandarma önündeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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