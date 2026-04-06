Meslek Fabrikası'nda Nöbet Devam Ediyor… İyi Parti İzmir İl Başkanı Doğan: Biber Gazlı, Coplu Olayların Yaşanması İzmir İçin Çok Utanç Verici"

06.04.2026 18:17  Güncelleme: 19:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için başlatılan nöbete İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan destek verdi. Doğan, devlet kurumları arasındaki çatışmaları eleştirerek sağduyu çağrısı yaptı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Meslek Fabrikası'nda sabah saatlerinde başlayan polis ablukasına karşı başlatılan nöbet devam ederken, destek için gelen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "Polisle yani İçişleri Bakanlığıyla, devletin kolluk kuvvetleriyle belediye başkanlığının arasında, belediye başkanları arasında böyle biber gazlı, coplu olayların yaşanması İzmir için çok utanç verici" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona ermesinin ardından, fabrikanın giriş çıkışları bu sabah saatlerinde kapatılmıştı. Bunun üzerine Meslek Fabrikası önünde belediye bürokratları ve kurum çalışanlarının başlattığı nöbet devam ediyor. Nöbete, İYİ Parti'den de destek geldi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan nöbet alanına gelerek durum hakkında bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı. Devlet kurumları arasında dayanışma çağrısı yapan Doğan, sürecin polis müdahalesi noktasına gelmesini eleştirdi.

"Yargıdaki hız anlamında biraz garip geldi"

Doğan yaptığı açıklamada, "Merkezi idareyle yerel idare arasında uzun bir zamandır İzmir üzerinden bir gerginlik hüküm sürüyordu ve bugün de Meslek Fabrikası üzerinden ne yazık ki hoş olmayan, İzmir'e yakışmayan bir manzarayla güne uyandık" diyerek, şunları söyledi:

"Bu bir yargı süreci elbette. Yargı sürecine ilişkin bizim bir değerlendirmede bulunmamız doğru değil ama bu yargı sürecinin uygulanış şekliyle ilgili birkaç şey belirtmek gerek. Öncelikle bu süreç 8 Ekim 2025 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tesciliyle başladı Meslek Fabrikası'nın ve açıkçası altıncı ayda tahliye edilmesi de yani yargıdaki bu hız da bir hukukçu olarak beni bile şaşırttı. Yani çok basit bir alacak davasında dahi ilk duruşmasına giremiyorsunuz altı ayda. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Altı ayda bu kadar kapsamlı, Osmanlı tapularının, arşiv kayıtlarının çıkartılması gereken bir davada altı ayda tahliye kararı verilip bunun işleme konması da yargıdaki hız anlamında biraz garip geldi."

"Tarafları sağduyulu davranmaya davet ediyoruz"

Sağduyu çağrısı yapan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte çalışması ve İzmir için hizmet üretmesi beklenen iki devlet kurum arasında bu süregelen gerginlik, şu yaşanan tablo düşündürücü. Ben bir İzmirli olarak bundan öncelikle hicap duyuyorum. Tarafları sağduyulu davranmaya davet ediyoruz bir kez daha. Devlet aklı çözüm üretir. Bunun bir tartışması olamaz. Polisle yani İçişleri Bakanlığıyla, devletin kolluk kuvvetleriyle belediye başkanlığının arasında, belediye başkanları arasında böyle biber gazlı, coplu olayların yaşanması İzmir için çok utanç verici. Aynı masa etrafında buluşup çözüm üretmesi gerektiğini hatırlatıyorum ben bu sürecin tüm paydaşlarına."

"Meslek Fabrikası İzmir'in bir değeridir"

Bir tahliye süreci var, o tahliye sürecinin bu şekliyle mi uygulanması gerekir? Burası neticede bir Meslek Fabrikası. Burada gençler, kadınlar meslek ediniyorlar, istihdam ediliyorlar. Burası bir ticari rant alanı değil, kimse buradan para kazanmıyor, kimsenin buradan bir herhangi ticari derdi yok. Kamu hizmetine vakfedilmiş bir yer, kamu hizmeti görüyor. Kimin malını kimden koruyoruz, kimin malını kime veriyoruz? Burası İzmirlinin malı. İzmirlinin hakkını koruması gereken iki kurumun da birbirine böyle, böyle bir manzaraya sebebiyet vermesi de çok acı. Eğer amacımız İzmir ise, eğer ortak menfaatimiz, üst çıkarımız İzmir ve İzmirlinin menfaatleriyse bu güzel Meslek Fabrikası'nı koruyup kollamamız gerekir. Meslek Fabrikası İzmir'in bir değeridir. Çok uzun yıllardır amacına uygun bir şekliyle hizmet ediyor, hizmetine devam etsin istiyoruz. Burasının üzerinden, yani kamu mülkiyetinin bu tarz tartışmalara kurban edilmemesini istiyoruz. Oradan umudu olan gençlerin, kadınların hizmet almaya devam etmesini istiyoruz. İYİ Parti olarak hem bu sürecin takipçisiyiz hem de İzmirlinin malının korunması adına gücümüzün son zerresine kadar da mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

