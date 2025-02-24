İzmir'in Buca ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin caddeden hızla geçen minibüsle çarpışması ve kaza nedeniyle ortaya çıkan yüksek ses de yer alıyor.
Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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