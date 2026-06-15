İzmir'de Afet Farkındalığı Küçük Yaşta Kazandırılıyor... 5 Ayda Bin 500 Çocuğa Eğitim - Son Dakika
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İzmir'de Afet Farkındalığı Küçük Yaşta Kazandırılıyor... 5 Ayda Bin 500 Çocuğa Eğitim

15.06.2026 10:55  Güncelleme: 12:16
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi çocuklara yönelik afet bilinci eğitimleriyle son 5 ayda 1500 çocuğa ulaştı. Miniklere afet çantası hazırlama, güvenli alanlar ve acil durum davranışları öğretiliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli bir toplum hedefiyle okul öncesi çocuklara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Son 5 ayda 1500 çocuğa ulaşan eğitimlerde miniklere afet çantası hazırlama, güvenli alanlar ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri öğretiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda okul öncesi çocuklara yönelik afet bilinci eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Buca Belediyesi Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'ndeki 4-6 yaş arasındaki çocuklara, temel afet bilinci, afet çantası hazırlama, güvenli alanların belirlenmesi ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak anlatıldı. Deprem esnasında hayat kurtaran "çök-kapan-tutun" yöntemi de çocuklara gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü ile Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, miniklere afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemi aktarıldı.

"BİLİNÇ YÜKSELDİKÇE MÜCADELE GÜCÜ ARTIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, afetlere karşı mücadelede yalnızca güvenli yapıların değil, toplumsal farkındalığın da büyük önem taşıdığını belirterek, "Toplumların afet bilinci düzeyi yükseldikçe afetlere karşı mücadele gücü de artıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin ilerleyen yıllarda da etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle okul öncesi dönemde verilen eğitimleri çok önemsiyoruz" dedi.

"AFET BİLİNCİNİN TEMELLERİNİ KÜÇÜK YAŞLARDA ATIYORUZ"

Çocuklara afetin ne olduğu, afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet sırasında güvenli davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığını kaydeden Özant, "Afetin ne olduğunu anlatıyor, tehlikelerin farkında olmalarını sağlıyoruz. Afet bilincinin temellerini küçük yaşlarda atıyoruz. Ayrıca, bu eğitimlerin sürdürülebilir olması ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Çünkü farkındalığın canlı tutulması büyük önem taşıyor. 2026 yılının ilk beş ayında yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaştık ve ebeveynlerden çok olumlu geri dönüşler aldık" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ateş Özgen, acil durum çantasına konulması gereken malzemeleri öğrendiğini belirtirken, Kerem Doğan afet anında yapılması gerekenleri öğrendiğini ve ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayacağını söyledi. Gökçen Onur ise afetler konusunda bilgi sahibi olmadığını, eğitim sayesinde yeni bilgiler edindiğini ifade etti. Eğitimin ardından çocuklara katılım sertifikası verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Afet Farkındalığı Küçük Yaşta Kazandırılıyor... 5 Ayda Bin 500 Çocuğa Eğitim - Son Dakika

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