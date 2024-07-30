İzmir'de Moloz Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de Moloz Temizliği Yapıldı

Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde biriken molozları temizlemek için ortak bir çalışma yürüttü. İki haftalık çalışmalar sonucunda kentin birçok noktasında görsel kirliliğe sebep olan moloz yığınları ortadan kaldırıldı.

30.07.2024 14:08
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde biriken molozları temizlemek için ortak bir çalışma yürüttü. Deppo Efes arkası, Şirince yolu, Abuhayat eski taşocağı bölgesi ve Zeytinköy arıtma bölgesinde biriken atık molozlar, iki hafta süren çalışmalar sonucunda temizlendi.

İzmir Büyükşehir ve Efes Selçuk Belediyesi ekiplerinin iki haftalık çalışmaları sonucunda kentin birçok noktasında görsel kirliliğe sebep olan moloz yığınları ortadan kaldırıldı.

Moloz yığınları, kentin çeşitli bölgelerinde birikerek hem çevresel hem de görsel kirlilik oluşturuyordu. Yaklaşık iki hafta önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalara başlayan Efes Selçuk Belediyesi, moloz yığınlarını toplamak için kapsamlı bir temizlik operasyonu başlattı. Çalışmalar sırasında, moloz yığınları üzerine atılan kullanılmayan mobilyalar da toplandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Filiz Başkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi ekiplerine gösterdikleri özveri ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, molozların gelişigüzel dökülmemesi konusunda vatandaşları uyararak, çevre temizliğine herkesin katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Ekipler, kentin her noktasını titizlikle inceleyerek temizleme çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Moloz Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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