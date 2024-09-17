İzmir'de Motokurye Tacizcisini Meslektaşları Darbetti - Son Dakika
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İzmir'de Motokurye Tacizcisini Meslektaşları Darbetti

İzmir'de bir motokurye, 2 kadına tacizden gözaltına alındı, meslektaşları tarafından dövüldü.

17.09.2024 10:40
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1) İZMİR'DE 3 SAAT ARAYLA 2 KIZA TACİZDE BULUNAN MOTOKURYE YAKALANDI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 saat arayla sokakta yürüyen E.Ç. (18) ve S.K. (20) isimli kızlara elle tacizde bulunan motokurye T.C. (22), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansırken, cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarında 4 kaydı bulunan şüpheli, emniyetten çıkarılırken meslektaşlarının saldırısına uğradı.

Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak'ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç., arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı. Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak'ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı. Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı.Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MESLEKTAŞLAR TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Soruşturmayı yürüten polis merkezine götürülmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan T.C., meslektaşlarının saldırısına uğradı. T.C.'yi darbeden motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Bayraklı, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Motokurye Tacizcisini Meslektaşları Darbetti - Son Dakika

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