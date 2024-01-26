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İzmir'de motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bornova ilçesinde park halindeki iki motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda, polis 4 şüphelinin kimliklerini belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

İzmir\'de motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:02
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İzmir'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Bornova ilçesinde park halindeki iki motosiklet 16 Ocak'ta sabaha karşı çalındı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine şüphelilerin yan yana park halindeki iki motosikleti çalmaları yansıdı.

Kaynak: AA
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