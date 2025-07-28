İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan B. (21) idaresindeki 35 AZP 644 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi, raylarda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki yolcu Alper Şaloğlu'nun (31) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Oğuzhan B, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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