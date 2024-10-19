İzmir'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de motosiklet çarpışması sonucu 17 yaşındaki Serdar Demirel ve 44 yaşındaki Ali Altuntaş hayatını kaybetti.

19.10.2024 17:09
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İZMİR'de, iki motosikletin çarpıştığı kazada Serdar Demirel'in (17) ardından, diğer sürücü Ali Altuntaş (44) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Demirel'in kullandığı motosiklet, karşıdan gelen Ali Altuntaş yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Serdar Demirel'in hayatını kaybettiği, diğer motosikletin sürücüsü Ali Altuntaş'ın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. Altuntaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel'in cansız bedeni ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Kazada yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Ali Altuntaş da bu sabah, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenen kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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