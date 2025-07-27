İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İbrahim İzci (76) idaresindeki 35 ZHA 34 plakalı motosiklet, Mursallı Mahallesi'nde Hüseyin Duvarcı'nın kullandığı 35 ZCC 29 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İzci ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzci, daha sonra Tire Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Motosiklet-Traktör Çarpışması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?