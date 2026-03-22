İzmir'de Nevruz Coşkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Nevruz Coşkusu

22.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Nevruz Bayramı 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' sloganıyla kutlandı.

İZMİR'de Nevruz Bayramı, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

DEM Parti öncülüğünde, 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' sloganıyla Gündoğdu Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik nedeniyle birçok yol ve sokak araç trafiğine kapatılırken, alana gelenler oluşturulan polis noktalarında arama yapıldıktan sonra içeri alındı. Barış anneleri tarafından nevruz ateşi yakıldıktan sonra terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı alandakilere okundu.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, ESP temsilcisi Meliha Kayacı ve Halkların Demokratik Kongresi Eş Genel Sözcüsü Ali Kenanoğlu'nun konuşmalarının ardından müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: DHA

Gündoğdu Meydanı, Nevruz Bayramı, Demokrasi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:16:12.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.