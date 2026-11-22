(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sinirbilim Topluluğu, "Nöro-Döngü" projesi kapsamında İnciraltı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü, çevre temizliği ve kuş gözlemi gerçekleştirdi. Etkinlikte doğayla etkileşimin insan beyni ve ruh hali üzerindeki etkileri bilimsel yöntemlerle araştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İnciraltı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü, çevre temizliği ve kuş gözlemi gerçekleştirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sinirbilim Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES COP31 6. Çağrı Dönemi "Çevre ve İklim" özel çağrısı kapsamında desteklenen "Nöro-Döngü" projesi çerçevesindeki etkinlikte, doğayla etkileşimin insan beyni ve ruh hali üzerindeki etkileri araştırıldı. Öğrenciler, kuş gözlemiyle alanın doğal yaşamını ve biyolojik çeşitliliğini de yakından inceleyerek çevre kirliliği ve doğal alanların korunması konusunda farkındalık oluşturdu.

DOĞAYLA ETKİLEŞİMİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖLÇÜLÜYOR

Proje kapsamında katılımcılara doğa yürüyüşü öncesinde etik kurul onaylı psikolojik testler uygulandı. Yürüyüş sonrasında tekrarlanan testlerle doğayla etkileşimin ruh hali üzerindeki etkisinin bilimsel verilerle ölçülmesi amaçlandı. Etkinlikte toplanan atıklar da tür ve oranlarına göre değerlendirilecek. Böylece doğal alanlarda en sık görülen atıkların belirlenmesi ve çevre kirliliği, atık yönetimi ve bireysel sorumluluk konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İLK AŞAMADA 100 FİDAN DİKİLDİ

Projenin ilk aşamasında, Çiğli Erkek KYK Yurdu'nun tahsis ettiği alana 100 fidan dikildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden temin edilen fidanlarla yeşil alanların artırılması ve doğaya katkı sağlanması hedeflendi.