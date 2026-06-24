İzmir'de Öğrenciler Spora Teşvik Ediliyor

İZMİR'de, beyzbol, softbol, ragbi, kriket, floor curling, voleybol, bocce ve masa tenisi gibi spor dallarında İzmir'de ilk kez takım kuran okullardan biri olan Konak Necatibey Ortaokulu, öğrencileri spora teşvik ediyor. Mevcudu 500 olan okuldaki 200 öğrencinin çeşitli spor dallarında lisansı bulunuyor. Okulun Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Döğüşçü Gürsoylu, özellikle hareketli öğrencileri tercih ettiklerini belirtip, "Beden eğitimi öğretmenleri tabiri caizse haylaz çocukları sever. Ama inanın 2- 3 gün turnuvalara şehir dışına gidiyoruz, hiçbir problem yaşamıyoruz. Zamanında yatıyorlar, kalkıyorlar, besleniyorlar. Spor kültürünü ediniyorlar. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek" dedi.

Konak Necatibey Ortaokulu, birçok farklı branşta öğrencilerini müsabakalara hazırlıyor. Okulun Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Döğüşçü Gürsoylu'nun öncülüğünde öğrenciler, takım ve bireysel spor dallarında çeşitli organizasyonlarda mücadele ediyor. Okul bünyesinde beyzbol, softbol, ragbi, kriket, floor curling, voleybol, bocce ve masa tenisi branşlarında takımlar oluşturulurken; öğrenciler, atletizm, karate, kick boks, judo ve jimnastik gibi bireysel spor dallarında da müsabakalara katılıyor.

SPOR KÜLTÜRÜNÜ EDİNİYORLAR

Beyzbol, softbol, ragbi ve kriket gibi spor dallarında takımlar kuran İzmir'deki ilk okullardan biri olarak öğrencileri spora teşvik etiklerini belirten Konak Necatibey Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Döğüşçü Gürsoylu, öğrencilerin ileride spor lisesine seçilmesinde bu sporların katkısının olduğunu söyledi. Gürsoylu, "Belki ileride milli sporcu olabilecekler. Takım sporlarında, voleybolda, basketbolda ve futbolda bunu elde etmeleri biraz daha zor. Ama bunun dışındaki branşlarda seçilme oranları çok müsait. Özellikle hareketli çocukları tercih ediyoruz. Beden eğitimi öğretmenleri tabiri caizse haylaz çocukları sever. Ama inanın 2- 3 gün turnuvalara şehir dışına gidiyoruz, hiçbir problem yaşamıyoruz. Zamanında yatıyorlar, kalkıyorlar, besleniyorlar. Spor kültürünü ediniyorlar. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'na derece elde etmek" dedi.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARI ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUMAK'

Necatibey Ortaokulu Müdürü Ramazan Emre Koçak da aktif olarak 8 takım sporları olduğunu belirtip, "Onun dışında kulüplerinde bireysel olarak judo, karate, tekvando, jimnastik gibi spor dallarında yarışan öğrencilerimiz var. Bu yıl 200 öğrencimize lisans çıkarttık. Okulumuzun mevdununun 500 kişi olduğunu gözönüne aldığımızda bu muhteşem bir rakam. Amacımz, sporu tabana yayıp, çocukları zararlı alışkanlıklardan, internetten, ekran bağımlılığından korumak" dedi.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Kriket sporcusu, 8'nci sınıf öğrencisi Cavidan Akçay (14), "Güzel bir spor. Oynarken en keyifli aldığım sporlardan. Diğer sporları da denedim. Krikette kendimi buldum Sosyalleşmemi de sağlıyor. Diğer okullarda olmayan bir deneyim. O nedenle mutluyum. Bu yıl katıldığımız bir turnuvada grup 4'ncüsü olduk. Türkiye Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandık. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Rugby sporcusu, 7'nci sınıf öğrencisi Batı Özgürel (13), "Elimizdeki topla pas atarak; karşı rakibin çizgisini geçmeye çalışıyoruz. Topu yere değdirmeye çalışıyoruz. Çeviklik, takım oyunu ve görüş olarak çok faydası oldu. Hayalim spor lisesine geçip, rugby milli takımına katılabilmek" dedi.

Beyzbol sporcusu 7'nci sınıf öğrencisi Kerem Alkan (13), "Hiç ilgim yoktu. Ama öğrendim. Çeviklik açısından iyi bir katkı sağladı. Topu tutmak ve vurabilme adına el becerisi istiyor. Takım sporu. Türkiye şampiyonluğunda 4'ncü olduk. Keyifli bir spor. Tavsiye ederim" dedi.

Softball sporcusu, 7'nci sınıf öğrencisi Derin İnce (13), "Çok keyifli ve eğlenceli. Arkadaş ortamında eğlenmek de çok güzel. Kaybetsek de kazansak da bu bir takım oyunu. Güzel bir deneyim. Spor anlamında kaslarımızın güçlenmesi, genel olarak sportif geliştirmeye katkıları oluyor" dedi.