İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Okul Aile Birliklerine Destek

13.01.2026 09:42  Güncelleme: 10:22
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi'nin kapsamını genişleterek, ilgili müdürlüklerle işbirliği yapıyor. Toplantılarda okulların ve ailelerin ihtiyaçları ele alınarak çözümler üretiliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında, okul aile birlikleri başkanları ve üyeleriyle yapılan toplantıların kapsamı genişletildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili şube müdürlüklerinin de sürece dahil edilmesiyle, okulların, çocukların ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ayrıntılı biçimde ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Aile Birliklerine Destek Projesi ile okullara çeşitli destekler sunarken, projenin kapsamı genişletilerek Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Spor Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü de sürece dahil edildi.

Farklı ilçelerde düzenlenen toplantılarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ve planladığı hizmetler vatandaşlarla paylaşıldı. Okul aile birliklerinin sahadaki gözlemleri dinlenerek ilçelerin öncelikli ihtiyaçları belirlendi ve müdürlüklerle yapılacak işbirlikleri masaya yatırıldı.

Çözüm üretilmeye devam edilecek

Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında bugüne kadar birçok okulun tadilat çalışmaları gerçekleştirilirken, çocukların kışlık ihtiyaçları karşılandı ve gezi talepleri hayata geçirildi. Ayrıca akran zorbalığı gibi çeşitli alanlarda çocuklara ve ailelere yönelik eğitimler verildi. Sahadan gelen ihtiyaçlar, proje yürütücüsü Yağmur İnanır koordinasyonunda ilgili müdürlüklere iletilerek hızlı ve etkin iş birlikleri sağlandı.

Projenin kapsamı genişletilerek, belediye yetkilileri ve paydaşlar bir araya geldi. Hem bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi hem de yeni dönem için planlanan projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, okul aile birlikleriyle kurduğu bu güçlü iş birliği sayesinde eğitimden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda okulların, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına doğrudan sahadan gelen verilerle çözüm üretmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

