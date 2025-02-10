İzmir'de 4-7 Şubat'ta 4 bin 78 okul servisi aracı denetlendi, 38 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması ve öğrencilerin güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Çalışmalarda 4 bin 78 okul servis aracı denetlendi, Karayolları Trafik Kanunu'na uymadıkları belirlenen 272 okul servisi ve sürücüsüne muhtelif maddelerden ceza uygulandı. Denetimlerde 38 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Okul Servisi Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?