 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de okul servisinde unutulan çocuğun davasında yerel mahkeme kararı onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de okul servisinde unutulan çocuğun davasında yerel mahkeme kararı onaylandı

İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesinin Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açtığı davada, istinaf mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti. Aile, karara itiraz edecek.

İzmir\'de okul servisinde unutulan çocuğun davasında yerel mahkeme kararı onaylandı
09.01.2024 - 12:39,
Abone Ol

İzmir'de istinaf mahkemesi, Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin ailenin Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açtığı davada yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 15 Ağustos 2017'de servis minibüsünde unutulmasının ardından vefat eden Sakin'in ölümüne ilişkin davacı olan aile ile Milli Eğitim Bakanlığının itirazlarını ele aldı.

Ailenin yerel mahkemenin verdiği kararda "kendilerine de yüzde 50 kusur atfedilmesi" ve "bakanlığın kusur oranının düşük belirlendiği" yönündeki itirazının yanı sıra bakanlığın da "zararın idarelerinin bir eyleminden kaynaklanmadığı", "hükmedilen tazminatın fahiş olduğu" yönündeki başvurusunu değerlendirildi.

Mahkeme, davacı tarafın duruşma isteminin yerinde görülmediğini belirterek, "Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin ve davacı ailenin istinaf başvurularının reddine oy birliği ile karar verildi." ifadelerini kullandı.

Baba Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada istinaftan çıkan kararın kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Evladımızı kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi yüzde 50 kusurlu olarak üzerimize suç atılması bizi gerçekten çok üzdü. Avukatlık ücretleri ve dava giderlerini üzerimize ödeme olarak göndermeleri onur kırıcı bir durum oldu. Danıştaya başvuracağız." dedi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hukuki süreç sonunda servis şoförü, anaokulu sahibi, servis hostesi, öğretmenler ve okul müdürünün yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürüne de çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmişti.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, ölüme ilişkin ailenin maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, çocuğun 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu olarak göstermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Çiğli, İzmir, Ulaşım, İzmir, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de okul servisinde unutulan çocuğun davasında yerel mahkeme kararı onaylandı - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:42:11. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de okul servisinde unutulan çocuğun davasında yerel mahkeme kararı onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement