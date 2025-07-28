İzmir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

'ENERJİSİ TAMAMEN DÜŞÜRÜLDÜ'

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Elban paylaşımında, "Buca ilçesi Gökdere Mahallesinde çıkan orman yangınının, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda enerjisi tamamen düşürülmüştür. Bölgede çalışmalarımız titizlikle ve aralıksız şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,