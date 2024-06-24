İzmir'de otel odasında ölü bulunan kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de otel odasında ölü bulunan kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir\'de otel odasında ölü bulunan kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir otel odasında ölü bulunan iki kardeşten birinin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma devam ederken, çocukların ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceği değerlendiriliyor.

24.06.2024 21:07
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İzmir'in Konak ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan iki kardeşten birinin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gece Akıncı Mahallesi 1296 Sokak'taki bir otelde iki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölü bulunan E.U. (14) adlı erkek çocuğun odasından çıkarak tuvaleti kullanmaya gittiği anlar otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay

Akıncı Mahallesi 1296 Sokak'taki bir otelin görevlisi, otelde konaklayan iki çocuğu odalarında hareketsiz halde bulmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekipleri E.U. (14) ve kız kardeşi H.U'nun (12) hayatını kaybettiğini belirlemiş, polis ekiplerince otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

Polis, yaptığı çalışmada E.U. ve H.U'nun, bir gün önce anneleri Gönül U. ve yaşları daha küçük iki kardeşleriyle otele yerleştiğini, anne ve iki kardeşlerinin sabah saatlerinde otelden ayrıldığını belirlemişti.

Otel görevlisinin ise çocukları en son öğle saatlerinde gördüğünü söylediği, anne Gönül U'nun da kızının şeker hastası, oğlunun ise kalbinde delik olduğunu ifade ettiği öğrenilmişti.

Gıza zehirlenmesi şüphesi

Gönül U'nun ifadesinde, çocuklarıyla, olaydan bir gün önce konserve balık ve açık kek alıp yediklerini, sabah da kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği belirtilmişti.

Annenin ifadesi doğrultusunda çocukların ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceğinin değerlendirildiği, ancak kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Konak, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otel odasında ölü bulunan kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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