İzmir'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

İzmir\'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Menderes'te otobüs ve otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otobüs ile otomobil, Gümüldür Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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