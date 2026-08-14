İzmir\'de Otobüs Yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangında hasar oluştu.

Torbalı-Ödemiş seferini yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 AVE 202 plakalı, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsünün motor bölümünde, Bayındır Menderes Bulvarı'nda yangın çıktı.

Otobüsteki yolcular ve sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada otobüsteki yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.

Aracın motor kısmında hasar neden olan yangın ise gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay sırasında bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yangın sonrası yeniden açıldı.