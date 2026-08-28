İzmir'de Panelvan Tıra Çarpıp Hayatını Kaybetti
Bornova'da panelvan tıra çarptı, sürücü İsa Canpolat yaşamını yitirdi, tır sürücüsü gözaltında.
İzmir'in Bornova ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa yönünden İzmir istikametine seyreden İsa Canpolat'ın kullandığı 34 DL 6856 plakalı panelvan, İstanbul Caddesi'nde E.K. idaresindeki 35 BDM 724 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personeli, Canpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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