İzmir'de Park Halindeki Araçlar Yandı

İzmir'in Konak ilçesinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki iki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yangın söndürüldü, alevler nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Yangınla ilişkili olduğu değerlendirilen bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.