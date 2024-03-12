İzmir'in Konak ilçesinde parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kız ile yaralanan annesinin, olay anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 8 Mart'ta alkollü olduğu iddia edilen Y.Y'nin (32), Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırma anları çevredeki büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, olay anı ve yaşanan arbede yer alıyor.
Olay
İzmir'de 8 Mart'ta alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32), Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırmıştı.
Yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, İlayda Alkan kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan Y.Y'nin emniyetteki ifadesinde, alkollü olduğunu, tartışmanın nedenini ve olayı hatırlamadığını söylediği belirtilmişti. Adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de parkta bıçaklı saldırı: Genç kız hayatını kaybetti, annesi yaralandı - Son Dakika
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı. Baba Hacı Konak, çocuğunun bu yeteneği karşısında gururlandığını belirtti.
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde patlayan elektrik panosu mahallede korkuya neden oldu. Ayvanat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde elektrik panosu yanmaya ve patlamaya başladı. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömülürken, itfaiye ekipleri müdahale etti. Tamamen yanan pano nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, sitenin bahçesine uçarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ramazan ayının ilk iftarını Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında hemşehrileriyle birlikte yaptı. İftar çadırı ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.
2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu.
Sizin düşünceleriniz neler ?