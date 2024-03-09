İzmir\'de Parkta Bıçaklı Saldırı: Genç Kız Öldü, Annesi Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız öldü, annesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32), Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlayda Alkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli Y.Y. ise polislerce kısa sürede gözaltına alındı.
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