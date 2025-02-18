İzmir'de 'Parkta Etkinlik Var' Programı Başladı - Son Dakika
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İzmir'de 'Parkta Etkinlik Var' Programı Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Parkta Etkinlik Var' programıyla İzmirlilere doğa yürüyüşü, bitki tanıma ve kuş gözlemi gibi etkinlikler sunuyor. İlk etkinlik Olivelo Yaşayan Parkı'nda gerçekleştirildi.

18.02.2025 10:33  Güncelleme: 11:27
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin şehrin yeşil alanlarını keşfedip keyifli vakit geçirmeleri için "Parkta Etkinlik Var" programı başlattı. Yıl boyunca çeşitli parklarda organize edilecek etkinliğin ilk adresi Olivelo Yaşayan Parkı oldu. Katılımcılar rehber eşliğinde Akdeniz ekosisteminin korunduğu eşsiz parkı gezerek hem canlı türlerini yerinde inceledi hem de doğayla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin parklarını her yaştan İzmirli için daha canlı ve etkin bir hale getirmek için "Parkta Etkinlik Var" programı başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katılanlar doğa yürüyüşü, bitki tanıma ve yetiştirme, kuş gözlemleri gibi aktivitelere katılarak doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçiriyor. "Parkta Etkinlik Var" buluşmalarının ilk ikisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde yer alan Olivelo Yaşayan Park'ında yapıldı.

Ziyaretçiler, Olivelo'da bulunan gözlem noktalarında alakarga, karatavuk, ispinoz, kızıl gerdan gibi birçok ötücü ile şahin, doğan gibi yırtıcı kuşları dürbün ve teleskoplarla doğal ortamında izleme fırsatı yakaladı.

"Yaş sınırı yok, ücret yok, herkes davetli"

Yaş sınırı olmayan, ücretsiz etkinlik hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli rehber Adem Akyol, "Olivelo Yaşayan Parkı Akdeniz ekosisteminin en canlı örneklerinden biri. Yurttaşlarımızın buraya gelmesi, bu türleri gözlemleyebilmesi için bu etkinlikleri yapmaya başladık. Olivelo'da yaklaşık iki saatlik süren programda öncelikle bölgenin doğasını, kuşlarını anlatıyoruz. Daha sonra buradaki ekosistemin, ağaçların nasıl oluştuğunu, birbiriyle olan ilişkilerine kadar her şeyi gelen misafirlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Kuş gözlemciliği nedir, nasıl yapılır? Hangi alanlarda yapılır? Bütün bunları tek tek anlatıyoruz. Katılımcılara dürbün ve teleskop kullanımını da göstermeye çalışıyoruz. Etkinliğimize herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, etkinliklerin hangi gün ve saatte hangi parkta yapılacağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından İzmirlilere duyuruluyor.

Kaynak: ANKA

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