İzmir\'de Pazarcı Gruplar Arasında Kanlı Kavga: 6 Yaralı, 8 Gözaltı

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İZMİR'in Bornova ilçesinde pazarcı iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Bornova'daki Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Pazarcı iki grup arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., Y.A., M.A., A.B., K.B. ve F.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı.