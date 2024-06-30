İzmir'de pazarcılar tezgah küçültme kararına karşı eylem yaptı - Son Dakika
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İzmir'de pazarcılar tezgah küçültme kararına karşı eylem yaptı

İzmir'in Buca ilçesinde Şirinyer pazar yerinin metro inşaatı nedeniyle yeni bir alana taşınması kararına karşı pazarcılar eylem yaptı. Pazarcılar, tezgah alanlarının küçültülmesi ve hak sahibi olmayan kişilere yer verilmesine tepki gösterdi.

30.06.2024 12:35
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İzmir'in Buca ilçesinde pazarcılar, kendilerine gösterilen yeni pazar yerinde tezgah alanlarının küçültüldüğü gerekçesiyle eylem yaptı.

Bir grup pazar esnafı Şirinyer pazar yerinde toplandı, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı, "Ekmeğe uzanan eller kırılsın" yazılı döviz taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İzmir Pazarcılar Deneği Başkanı Faysal Acar, Şirinyer pazar yerinin metro inşaatı nedeniyle yeni bir alana taşınmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Belediyenin kapalı pazar yeri yapmak yerine futbol sahasına beton atıp pazar yeri oluşturduğunu kaydeden Acar, "Eski alanda 3 metre olan yerlerimiz yeni alanda 2 metreye kadar düşürüldü. Burada hak sahibi olmayan yüzlerce kişiye el altından usulsüz bir şekilde yer verildi. O alanda üstümüz açık, elektriğimiz, suyumuz, yolumuz yok." diye konuştu.

Acar, konunun çözümü için ilgi makamlarla görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Şirinyer, İzmir, Buca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de pazarcılar tezgah küçültme kararına karşı eylem yaptı - Son Dakika

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